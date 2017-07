E-mail liga Kremlin ao encontro entre filho de Trump e advogada russa

Jorge Almeida - RTP 11 Jul, 2017, 10:17 | Mundo

Três pessoas que tiveram conhecimento do e-mail de Goldstone confirmaram que havia uma ligação entre o Kremlin e a advogada russa, Natalia Veselnitskaya, que reuniu com o filho mais velho de Donald Trump, segundo avança o jornal The New York Times.



Contudo, a mensagem eletrónica não específica que informações podem ter sido fornecidas pelo governo russo sobre a candidata Hillary Clinton, nem tão pouco prova que houve um ataque informático contra o Partido Democrata.



Rob Goldstone já veio negar qualquer envolvimento do governo russo.

Quando foi a reunião e o que está em causa?

O encontro entre Donald Trump Jr. e a advogada russa aconteceu a 9 de Junho de 2016, na Trump Tower em Nova Iorque, duas semanas depois do candidato assegurar a nomeação republicana.







Para além do filho de Trump e da advogada russa, mais duas pessoas estiveram presentes na reunião. O genro do presidente dos Estados Unidos, Jared Kushner, agora assessor na Casa Branca, e Paul J. Manfort, o diretor de campanha.



A informação revelada pelo The New York Times é que o encontro serviu para a advogada transmitir informações provenientes do governo russo que eram prejudiciais à candidata democrata, Hillary Clinton.



Trump Jr. confirma o encontro mas afirma que a alegada entrega de informações não se concretizou.

Indícios graves de conluio

Para Adam Schiff, o principal democrata do Comitê de Inteligência da Câmara do Senado, as informações do The New York Times são um "um desenvolvimento muito sério".







O antigo diretor da CIA, Mike Morell, também já veio dizer que “o encontro é revelador e que nunca devia ter acontecido”.



Podem ser dados novos para a equipa de agentes federais do FBI que investiga se houve conluio entre as autoridades russas e a equipa de Donald Trump para influenciar o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos.