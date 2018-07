É mais fácil ganhar a lotaria do que comprar um carro em Pequim

RTP03 Jul, 2018, 17:24 | Mundo

Sendo uma das metrópoles mais populosas do mundo, Pequim põe em prática desde 2011 um sistema de atribuição de matrículas por sorteio. O objetivo é combater a poluição e o congestionamento da cidade.



A compra de um automóvel apenas é possível através da atribuição de uma matrícula. E para se obter uma matrícula, é necessário concorrer a um sorteio, imposto pelas autoridades municipais, que ocorre quinzenalmente.



Se nunca foi fácil obter a licença para a compra de um carro, este ano a tarefa complicou-se ainda mais devido à redução de oferta de matrículas para mais de metade. Nos anos anteriores eram cerca de 90 mil matrículas a sorteio. Este ano, o número diminuiu para 40 mil.



Por cada matrícula, há mais de dois mil candidatos. Segundo o jornal espanhol El País, mais de metade da população de Pequim está inscrita no registo de solicitantes. São, portanto, 12 milhões de pessoas a concorrer para conseguir uma matrícula, o que corresponde a uma probabilidade de êxito de apenas 0,22 por cento.



No último sorteio, realizado em junho, apresentaram-se mais de 2,8 milhões de candidatos e estavam disponíveis apenas cerca de 6 mil matrículas.



O jornal El País compara com a lotaria espanhola de Natal, como o el Gordo, onde a probabilidade de ganhar é 27 vezes maior.

Mais restrições

A partir de 2019, a Câmara Municipal de Pequim anunciou que irão ser criadas mais restrições. Os veículos com matrículas de outras regiões vão precisar de licenças especiais para circular na capital chinesa. Só poderão lá circular, no máximo, doze semanas por ano.



A solução passará por optar por veículos elétricos. Por serem amigos do ambiente, o município emitiu este ano mais de 60 mil matrículas apenas para este tipo de automóveis.



No entanto, segundo o El País, a quota anual de carros elétricos para este ano já esgotou e ainda existem mais de 285 mil pessoas à espera de receber.



Outra das soluções seria optar por uma mota elétrica que não necessita de matrícula nem carta de condução. No entanto, o município também complicou esta opção. Embora ainda não tenha sido aprovada, uma nova norma exige que sejam necessárias matrículas para obter o veículo e impõe uma velocidade máxima de 15 quilómetros por hora para os novos modelos em circulação.



Todas estas medidas são impostas com o objetivo de reduzir o congestionamento e a poluição na cidade, que nos últimos anos se tem agravado. Em 2016, Pequim emitiu pela primeira vez o alerta vermelho devido à poluição.



A capital chinesa pretende, com estas restrições, conseguir reduzir para 6,3 milhões o número de carros a circular nas ruas da cidade até 2020.