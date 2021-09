É muito importante criar vias de diálogo com os talibãs, considera Guterres

Justin Lane - EPA

O secretário-geral da ONU considerou esta tarde “muito importante” que as Nações Unidas dialoguem com os talibãs com o objetivo de facilitar a distribuição da ajuda humanitária no Afeganistão, que deverá servir de “alavanca” aos direitos humanos.