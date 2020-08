"O Presidente errado". Trump atacado no arranque da Convenção Democrata

A pandemia, a crise económica e o racismo sistémico foram os principais tópicos que marcaram as intervenções na primeira noite da Convenção Democrata que irá confirmar Joe Biden como candidato às presidenciais.Sustentados nestas três questões atuais, os intervenientes sublinharam a urgência de mudar o rumo dos EUA e de fazer de Donald Trump um presidente de apenas um mandato.A convenção – que decorre de forma virtual devido à pandemia – prolongou-se durante cerca de duas horas e o destaque da noite chegaria no final, com a intervenção da ex-primeira-dama.

“Quando procuramos liderança, consolo ou qualquer tipo de estabilidade nesta Casa Branca, aquilo que obtemos é caos, divisão e uma falta total de empatia”, disse Michelle Obama.





”, afirma a antiga primeira-dama. “Teve mais do que tempo suficiente para provar que pode fazer o trabalho, mas é óbvio que isto é demais para ele. Não está à altura deste momento. Não pode ser quem nós precisamos que ele seja para nós. É o que é”, acrescentou.A ex-primeira-dama saiu em defesa do candidato Joe Biden, que serviu como vice-presidente de Barack Obama, considerando-o um “homem profundamente decente” que “dirá a verdade e confiará na ciência”.”, disse ainda Michelle Obama sobre o rival de Trump, apelando ao voto dos democratas e lamentando que os EUA sejam agora uma nação dividida.“Se acham que as coisas não podem pior, acreditem em mim, elas podem. E irão piorar se não fizermos uma mudança nestas eleições”, apelou Michelle Obama.

Trump está a conduzir “ao autoritarismo”

Bernie Sanders, senador democrata e ex-candidato à presidência, também participou na convenção para reiterar o seu apoio a Joe Biden. O democrata acusou Donald Trump de ser “um presidente incapaz” e de estar a levar os EUA para um regime autoritário.”, afirmou Sanders."Meus amigos, eu digo-vos e a todos os que apoiaram outros candidatos nestas primárias e àqueles que podem ter votado em Donald Trump nas últimas eleições: o futuro da nossa democracia está em jogo. O futuro de nossa a economia está em jogo. O futuro do nosso planeta está em jogo", sublinhou Sanders. “Nero brincava enquanto Roma ardia. Trump joga golfe”, concluiu o senador, que voltou a concorrer nas primárias democratas deste ano, mas acabou por desistir a favor de Biden.

Republicanos apoiam Biden

Durante a convenção, foram ainda exibidos vídeos de cinco republicanos que tentam convencer colegas partidários a votar no rival Joe Biden.“Estamos a ser levados pelo caminho errado por um presidente que colocou as pessoas umas contra as outras.”, disse Kasich.“Sou um republicano de longa data, ma esse vínculo ocupa o segundo lugar em relação à minha responsabilidade para com o meu país”, acrescentou o republicano, sublinhando que embora tenha “orgulho” da sua herança republicana, Trump é um líder que “contradiz esses princípios”.

Trump confiante na sua reeleição

Em declarações à BBC enquanto regressava de uma viagem aos quatro Estados norte-americanos que podem ser cruciais para a sua reeleição, Trump respondeu às afirmações do republicano Kasich: “”.As sondagens colocam Trump atrás de Biden na vitória a 3 de novembro, mas o presidente norte-americano não parece estar desmotivado e mostra-se otimista quanto à sua reeleição: ““Estou envolvido em cada uma das eleições e relativamente ao Senado estamos a trabalhar arduamente. Acho que vamos estar em grande forma no Senado”, acrescentou Trump.Durante um discurso de campanha no início do dia em Mankato, Minnesota, Trump alertou que, caso Biden vença as presidenciais, os meios de comunicação irão perder audiências.“Ninguém vai querer cobrir o sonolento Joe”, disse o presidente norte-americano. “Vamos acabar com um país socialista muito aborrecido que irá para o inferno”, acrescentou Trump.Depois de visitar os quatro Estados considerados cruciais nas eleições, o presidente dos EUA irá fazer o discurso de nomeação a partir da Casa Branca, no próximo dia 27.