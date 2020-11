É ou Não É. Eleições nos Estados Unidos no centro do debate esta noite na RTP

Esta noite no Programa %u201CÉ ou Não É%u201D as eleições norte-americanas estão em cima da mesa. Uma análise a todos os pormenores de uma das votações mais mediáticas do mundo com ligação aos enviados especiais da RTP. Em Lisboa ouvimos dois autores norte-americanos que trocaram os Estados Unidos por Portugal. Acreditam que seja qual for o resultado desta noite o país pode estar irremediavelmente dividido.