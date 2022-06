É preciso investir numa gestão sustentável do mar, alerta Guterres

Guterres, que falava na sessão de abertura da Conferência dos Oceanos, em Lisboa, defendeu ser preciso "passar a ter uma gestão sustentável" para combater "a emergência dos oceanos" que o mundo enfrenta nos tempos atuais.

"Temos de mudar a maré", afirmou, lembrando que o aquecimento global está a "fazer subir a temperatura do mar para níveis recorde".

A Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos realiza-se em Lisboa a partir de hoje e até 01 de julho, com o apoio dos Governos de Portugal e do Quénia, e contará com a presença de chefes de Estado e de Governo de todos os continentes.