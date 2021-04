É preciso uma solução integrada para o conflito em Moçambique, diz Investigadora

"Tem que haver uma grande concertação e reforço do Estado em termos de uma intervenção holística estrutural, não pode ser só agora focar na estabilização, e fazer com que as pessoas se afastem da Al-Shabab, tem de haver uma estratégia mais concertada", disse a professora do departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova de Lisboa.

Em entrevista à Lusa a propósito dos ataques na província de Cabo Delgado, Alexandra Dias mostrou-se preocupada com a perspetiva de uma intervenção militar internacional e alertou para o exemplo do Sahel, onde, diz, a presença de mais tropas francesas levou a mais vítimas.

"Tem que se ver em termos regionais o que vão encontrar antes de pensar em intervenções externas, porque o perigo das intervenções externas é contribuir para uma instabilidade ainda maiores, eu olho para o Sahel e fico preocupada", disse a académica que acompanha a situação em Moçambique há anos, e com investigação no terreno.

"A tendência dominante há uns anos é caracterizar a situação retratando uma radicalização da juventude há mais de uma década, e à qual o governo de Maputo não prestou atenção", recordou, vincando que uma das razões para a guerra que se vive no norte do país tem a ver com a chamada `maldição dos recursos`, ou seja, a dificuldade de gerir os vastos recursos naturais de um determinado país.

"Foram descobertos rubis em 2009, vastos depósitos e reservas de gás a partir de 2010 e há uma coincidência com a eclosão dos ataques em outubro de 2017, em Mocímboa da Praia, mas o problema principal resulta da relação longa, de décadas, entre o Estado central e esta região, marginal, na fronteira", e que foi desvalorizada pelos governantes na capital.

Para a investigadora, a situação de violência na província de Cabo Delgado, perto da infraestrutura que vai desenvolver a exportação de gás natural a partir de 2024 começou há anos através da perturbação da atividade económica local, não só legal, mas também a ilegal.

"O acesso a estes recursos [energéticos] vai beneficiar uma elite política e as multinacionais, e criou disrupção relativamente a outros fluxos irregulares que se processavam através desta fronteira", explica a investigadora, apontando não só o tráfico de heroína, mas também a pesca tradicional, um garante de subsistência que foi afetado com as obras para a exploração do gás natural ao largo da costa.

Sobre a origem religiosa destes movimentos armados que estão cada vez mais ativos e coordenados na província de Cabo Delgado, Alexandra Dias diz que não existem provas concretas de que sejam realmente controlados pelos movimentos terroristas internacionais como a Al-Qaeda ou o Daesh.

"Em África há uma narrativa de exportação das rivalidades entre a Al-Qaeda, que recorre mais aos ataques suicidas, e os movimentos mais próximos do Daesh, que recorrem mais às decapitações, é esta a narrativa um pouco simplista", admite a investigadora, considerando até que "pode haver uma rivalidade e uma autoproclamada lealdade por parte dos grupos locais no Sahel, o Boko Haram, ou a Al-Shabab, na Somália".

No entanto, alerta: "Pode haver uma declaração dessa tal identificação e lealdade mas não há evidência empírica de um controlo efetivo e direto quer do Estado Islâmico, quer da Al-Qaeda destes movimentos em África".

No ataque do dia 24, em Palma, dezenas de civis foram mortos, segundo o Ministério da Defesa moçambicano.

O recinto onde estão a ser erguidas as infraestruturas do projeto de gás dista cerca de 25 quilómetros da vila de Palma e não foi atingido pelos ataques e confrontos que se seguiram entre os grupos armados e as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas.

A violência está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados e mais de duas mil mortes.

O movimento terrorista Estado Islâmico reivindicou na segunda-feira o controlo da vila de Palma, junto à fronteira com a Tanzânia.