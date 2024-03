"É um desperdício". Mulheres não têm as mesmas oportunidades laborais dos homens em nenhum país do mundo

“Quando se tem em conta as diferenças legais que envolvem violência e cuidados infantis, as mulheres gozam de menos de dois terços dos direitos dos homens.”, refere o Banco Mundial num comunicado lançado segunda-feira.Esta é a primeira vez que o banco avalia as diferenças entre as reformas legais e os seus resultados efetivos para as mulheres em 190 economias do mundo. “A análise revela uma lacuna chocante na implementação”, lamenta a instituição.O Banco Mundial explica que,para a sua plena aplicação”.E dá um exemplo: 98 economias adotaram legislação que obriga à igualdade salarial das mulheres que desempenhem o mesmo trabalho que os homens; no entanto, “apenas 35 economias - menos de uma em cada cinco - adotaram medidas de transparência salarial ou mecanismos de aplicação para resolverem o problema das disparidades salariais”.Para Indermit Gill, economista-chefe do Grupo do Banco Mundial,“Ainda assim, em todo o mundo as leis e práticas discriminatórias impedem as mulheres de trabalhar ou de criar empresas em pé de igualdade com os homens. A eliminação deste fosso poderia, praticamente duplicando a taxa de crescimento global durante a próxima década”, vinca este responsável.

Segurança e cuidados infantis com maiores fossos



Uma das duas áreas nas quais o fosso entre mulheres e homens é mais acentuado é a da segurança. Segundo o Banco Mundial, o género feminino usufrui de apenas um terço das proteções legais necessárias contra a violência doméstica, o assédio sexual, o casamento infantil e o feminicídio.Este facto impede frequentemente as mulheres de utilizarem os transportes públicos para se deslocarem para o trabalho”, explica o relatório.A outra área é a dos cuidados infantis, com. “A expansão do acesso a estruturas de acolhimento de crianças tende a aumentar a participação das mulheres na força de trabalho em cerca de um ponto percentual no início, sendo que o efeito mais do que duplica em cinco anos”, adianta o Banco Mundial.Apesar disso, apenas 78 economias (menos de metade do total) dão algum apoio financeiro ou fiscal aos pais com filhos pequenos e apenas 62 (menos de um terço) têm padrões de qualidade que regem os serviços de cuidados infantis.

“Atualmente, apenas metade das mulheres participa na força de trabalho global, em comparação com quase três em cada quatro homens. Isto não é apenas injusto - é um desperdício”, considera Tea Trumbic, principal autora do relatório.

Mas há ainda outras áreas nas quais são as mulheres quem enfrenta mais dificuldades. No empreendedorismo, por exemplo, “, o que significa que as mulheres estão em grande parte excluídas de uma oportunidade económica de 10 biliões de dólares por ano”.A diferença de direitos estende-se até à reforma, já que“As mulheres tendem a viver mais tempo do que os homens, mas como recebem salários mais baixos enquanto trabalham, tiram férias quando têm filhos e se reformam mais cedo, acabam por ter benefícios de reforma mais baixos e maior insegurança financeira na velhice”, acrescenta o relatório.