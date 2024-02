É urgente reformar sistema de Justiça em Timor-Leste, que não está a responder, diz Lúcia Lobato

Antiga ministra da Justiça timorense, Lúcia Lobato lidera desde agosto de 2023 um gabinete criado para reformar o setor da Justiça em Timor-Leste, depois de o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, ter considerado que o setor enfrenta vários problemas.

"A fragilidade mantém-se, a escassez de recursos humanos mantém-se e as infraestruturas pioraram. Nesta experiência de 20 e tal anos apercebemo-nos que o Estado de Timor-Leste precisa de rever o sistema da Justiça", afirmou à Lusa Lúcia Lobato.

"É uma urgência reformar o sistema. Fala-se muito do acesso à Justiça, do combate à corrupção, da má administração, mas o sistema não está a responder a essas preocupações", salientou a antiga ministra timorense.

Questionada pela Lusa sobre os maiores problemas que o setor enfrenta já identificados, Lúcia Lobato explicou que o primeiro foi a questão dos recursos humanos.

"Recursos humanos é o maior problema que o setor da Justiça enfrenta", afirmou a coordenadora da reforma, lamentando a falta de capacitação quer de juízes, quer de procuradores, quer da defesa.

O segundo problema identificado, segundo Lúcia Lobato, é a necessidade de rever os quadros legais existentes.

"No início da formação do Estado nós importamos muito coisa, inclusive as leis. De Portugal copiamos. E chegamos à conclusão que é altura de começar a rever os quadros legais existentes. Há leis que faltam, leis que devem ser melhoradas, tendo em conta a situação do país para irem ao encontro daquilo que o povo necessita", explicou.

A antiga ministra defendeu também a necessidade de reforçar a defensoria pública do país, que é a instituição que nos últimos anos tem recebido menos dotação orçamental.

"Em termos de apoio financeiro à instituição, a defensoria pública ficou para trás. Ainda nem temos Ordem dos Advogados", afirmou, considerando que é importante e urgente criá-la.

Para Lúcia Lobato, é preciso também criar espaço nos tribunais e informatizar o sistema.

"Tudo isto são problemas que tentamos identificar e que vamos apresentar propostas concretas ao primeiro-ministro para serem resolvidos", disse.

Para um diagnóstico mais completo chega domingo ao país uma missão de especialistas, patrocinada pelo Programa das Nações Unidas de Apoio ao Desenvolvimento (PNUD), que inclui académicos, juristas, juízes, peritos da ONU.

A missão vai estar presente no país até ao final de fevereiro a fazer contactos e realizar encontros para depois apresentar um relatório preliminar e propostas concretas ao primeiro-ministro.

A missão inclui o antigo presidente do Tribunal de Recurso timorense Cláudio Ximenes, bem como especialistas do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.