EAU denunciam prisão de 11 tripulantes em barco apreendido por Huthis do Iémen

Pelo menos 11 tripulantes de um navio capturado no Mar Vermelho a 03 de janeiro por rebeldes Huthis iemenitas estão detidos num barco com pavilhão dos Emirados Árabes Unidos (EAU), denunciaram hoje as autoridades de Abu Dhabi.