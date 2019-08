Ébola. Governo do Ruanda fecha fronteira para travar propagação

RTP01 Ago, 2019, 18:03 | Mundo

“Com base numa decisão unilateral das autoridades ruandesas, os cidadãos ruandeses não podem ir a Goma e os congoleses não podem deixar Gisenyi e vão ser impedidos de regressar a casa“, lê-se numa declaração do Governo.



O gabinete presidencial da RDC lamentou que esta decisão vá “contra os conselhos da Organização Mundial da Saúde”, mas garante que “as equipas continuam a trabalhar para que a cidade de Goma esteja fora de perigo”.



Faz esta quinta-feira um ano que a República Democrática do Congo anunciou o surto de Ébola na província de Kivu do Norte.



Depois de ter sido confirmado o primeiro caso em meados de julho, a Organização Mundial da Saúde declarou o estado de emergência há cerca de duas semanas.



O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou explicitamente que nenhum país deveria fechar as fronteiras ou impor quaisquer restrições de viagem ou comércio.



Ainda assim, o Ruanda decidiu fechar a fronteira com o Congo para tentar evitar a propagação do vírus.



"O Ébola é uma coisa terrível, mas viver é o que mais importa. Eu e os meus sete filhos só temos algo para comer quando vou para Goma trabalhar”, revelou Ernest Mvuyekure, uma das centenas de mulheres que ficaram afetadas com a decisão.



"Não deviam fechar a fronteira. Prefiro morrer de doença do que de fome”, acrescentou.



Apesar das críticas, o presidente do distrito de Rubavu, Gilbert Habyarimana, frisou que esta decisão foi tomada para “evitar cruzamentos desnecessários”.



“Estamos a monitorizar de perto a situação em Goma, a fronteira pode ser reaberta a qualquer momento assim que a situação melhorar”, comentou aos jornalistas no local.

A medida foi tomada na sequência do falecimento da segunda pessoa que contraiu a doença. Apesar de o caso ter sido descoberto no início desta semana, o tratamento chegou tarde demais.



O aparecimento de um terceiro caso de Ébola, em Goma, também ajudou as autoridades a fecharem ainda mais a fronteira. Desta vez, a pessoa infetada encontrava-se a mais de 350 quilómetros do local onde o surto foi detetado pela primeira vez.



A cidade de Goma, capital da província de Kivu do Norte, tornou-se num centro populacional tão denso que ressalta um risco de propagação regional "muito alto".

Só nesta região, cerca de dois milhões de pessoas podem vir a ser contaminadas.“A doença é implacável e devastadora”

De mães para filhos, de maridos para mulheres, esta doença transmite-se até de um cadáver para um dos parentes que estejam em luto.



“A doença transforma os aspetos mais mundanos da vida quotidiana de cabeça para baixo, prejudicando as empresas locais, impedindo as crianças de frequentar a escola e dificultando os serviços de saúde vitais e rotineiros”, lê-se num comunicado da organização.



Através de febres e hemorragias graves, o vírus do Ébola torna-se numa das doenças mais mortíferas do mundo.



De acordo com os dados lançados pela Organização Mundial da Saúde, no último ano morreram mais de 1800 pessoas dos 2600 casos confirmados. Mais de 800 crianças sofreram com a doença.



“A doença é implacável e devastadora”, revelou a estrutura.



A vacinação previne a contração deste vírus em 99 por cento dos casos, mas só as pessoas que estiveram em contato direto com o vírus podem ser vacinadas.