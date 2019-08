Ébola. Mais de dois mil mortos e de três mil casos na RDC

Graça Andrade Ramos - RTP30 Ago, 2019, 15:19 / atualizado em 30 Ago, 2019, 15:45 | Mundo

No vizinho Uganda registou-se entretanto um novo caso, de uma criança de sexo feminino e com nove anos, que foi testada positivamente depois de entrar no país vinda do Congo.







Em junho, três membros de uma mesma família morreram também no Uganda, depois de terem apanhado Ébola na RDC.



No fim de julho, a Organização Mundial da Saúde declarou o Uganda livre da doença, já que não havia registo de casos desde essa altura.



A nova ocorrência sublinha as dificuldades das equipas médicas da RDC em conter a epidemia, apesar da existência de uma vacina, devido à grande mobilidade populacional e à porosidade fronteiriça.







O caso da criança foi identificado no posto de controlo preventivo ugandês e a menina foi isolada, tendo acabado por morrer.







"Este caso foi identificado junto à fronteira", afirmou a porta-voz da Organização Mundial de Saúde, Fadela Chaib, numa conferência em Genebra.



"As pessoas que estão nas fronteiras têm a experiência" suficiente para lidar com este caso, acrescentou.











Este é o décimo surto de Ébola no Congo e dura há mais de um ano. É, contudo, o primeiro registado nas províncias de floresta densa de Kivu e Ituri.









Em meados de julho, a OMS declarou a epidemia de Ébola na RDC uma emergência nacional, colocando este surto como o quinto a merecer a precaução, desde 2005.



Novas frentes



As autoridades da RDC começaram entretanto a enfrentar novas frentes da epidemia, que está a testar seriamente a capacidade de resposta do país.

No último mês e meio, a epidemia estabilizou numa média de 77 novos casos por semana, de acordo com a ONU, apesar dos novos casos identificados.







A OMS afirma-se preocupada com a vasta dimensão geográfica que a doença alcançou, mas aliviada de o vírus não ter ainda alastrado à capital da RDC, Goma, apesar de quatro casos identificados em junho e em julho.

Nestas áreas remotas da RDC, a violência das milícias e os conflitos étnicos minam a segurança e as equipes de combate à doença são muitas vezes atacadas.A 16 de agosto, foi confirmado o primeiro caso a sul da RDC, na província de Kivu do Sul. Pouco depois, uma mulher contraiu o vírus numa área remota do Kivu do Norte, controlada por milícias e a centenas de quilómetros de outros casos identificados."A resposta está a ficar demasiado espalhada, respondendo a novos casos, as custas do apoio a longo prazo junto das comunidades, que é crucial se quisermos vir a livrar-nos do Ébola", criticou Corinne N'Daw, diretora da Oxfam no Congo, em comunicado.A cidade, erguida à beira do lago Kivu e com quase dois milhões de habitantes, junto à fronteira com o Ruanda, viveu semanas de alerta depois de um mineiro de ouro com uma grande família ter infetado um grande número de pessoas, antes de morrer.O surto de Ébola registado entre 2013 e 2016 na África Ocidental foi o mais mortífero jamais registado, tendo provocado 11,300 mortos entre 28 mil infetados.