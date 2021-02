Ébola ressurgiu no leste da República Democrática do Congo

Kinshasa, 07 fev 2021 (Lusa) -- Uma mulher infetada pelo vírus Ébola morreu no leste da República Democrática do Congo (RDC), anunciou hoje o ministro da Saúde, Eteni Longondo, que evocou um ressurgimento do vírus no país.