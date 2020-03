Ébola. Último doente teve alta de centro de tratamento na RDCongo

Beni, República Democrática do Congo, 03 mar 2020 (Lusa) - O último doente num centro de tratamento de Ébola, em Beni, República Democrática do Congo (RDCongo) teve hoje alta, anunciou a Organização Mundial de Saúde, adiantando que atualmente não existem casos confirmados da doença no país.