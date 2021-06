Ebrahim Raisi eleito Presidente do Irão

Ebrahim Raisi assumirá o cargo no início de agosto, substituindo o Presidente cessante Hassan Rouhan. "Felicito o povo pela sua escolha", anunciou Raisi.





Ebrahim Raisi tem 60 anos e é um clérigo conservador apoiado pelo próprio líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei. Elogiado por políticos e fações conservadoras do país, era o vencedor esperado nesta eleição. Desde 2019 que era o chefe da Autoridade Judicial do país.





Raisi venceu as eleições com 61,95 por cento dos votos na primeira volta, segundo os resultados finais anunciados pelo Ministério do Interior do Irão. Estas foram as eleições com menor participação desde o estabelecimento da República Islâmica, em 1979, com apenas 48,8 por cento de afluência às urnas.





Ainda antes de se conhecerem estes resultados, outros candidatos admitiram a derrota e felicitaram Raisi, como foi o caso de Mohsen Rezaei, Abdolnaser Hemmati e Amir Hossein Ghazizadeh.





A par das visões ultraconservadoras, Raisi é acusado de ter desempenhado um papel central na execução em massa de prisioneiros políticos em 1988, no fim da guerra de oito anos entre Irão e Iraque. Raisi nega qualquer envolvimento nas execuções.



Também por esse motivo, Raisi está na lista negra de autoridades iranianas sancionadas por Washington devido a "cumplicidade em graves violações dos Direitos Humanos". Raisi tornou-se, assim, o primeiro Presidente iraniano a ser sancionado pelos EUA mesmo antes de assumir o cargo.







Os defensores dos direitos humanos consideram que a vitória de Ebrahim Raisi é "mais um passo" em direção à repressão.







