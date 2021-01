ECDC. Fechar escolas como medida isolada é medida menos eficaz

O especialista do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, Pasi Penttinen, considera que o encerramento de escolas na Europa é a "medida menos eficaz", se for uma medida isolada. No entanto, alerta que a nova variante pode alterar a equação sobre as escolas.