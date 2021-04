ECDC. Pandemia na Europa vai começar a melhorar a partir de maio

São as previsões do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Este organismo salienta que os países estão em ritmos diferentes ao nível dos contágios e destaca Portugal como um bom exemplo, com poucos casos.

O responsável pela unidade de Emergência de Saúde Pública acredita numa evolução positiva, graças à vacinação e à subida das temperaturas.



Piotr Kramarz também considera possível circular com mais liberdade, durante o período do Verão.



O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças diz que é possível ter 70% dos adultos vacinados, até ao final do Verão.