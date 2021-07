ECDC. Variante Delta dominante na maioria dos países europeus

De acordo com os dados recolhidos por 28 países da Europa entre 28 de junho e 11 de julho, a variante Delta assume uma posição dominante, destronando a variante Alfa na região.





“Com base nas tendências atuais, a variante Delta será dominante no mundo nos próximos meses e já foi identificada em quase todos os países europeus”, estima o Centro Europeu para o Controlo de Doenças (ECDC).







Dos 28 países em análise, 19 já têm a variante Delta como dominante no território, com uma proporção média de 68,3 por cento. Segue-se a variante Alfa, com 22,3 por cento.









Em Portugal, por exemplo, a variante Delta já se aproxima dos 95 por cento, de acordo com o último relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).





Os casos de Covid-19 têm aumentado em toda a Europa nas últimas quatro semanas, sendo que o crescimento é sobretudo verificado nos jovens entre os 15 e os 24 anos.





Andrea Ammon, diretora do ECDC, sublinhou o papel central da vacinação. “Precisamos de continuar vigilantes e com bom senso para prevenir a propagação do vírus”.







A responsável pede aos europeus que se vacinem logo que possível, mas também que mantenham o distanciamento físico, a lavagem das mãos ou o uso de máscara.





“Devemos pensar nisto como medidas anti-confinamento, porque podem ajudar a prevenir a propagação da doença sem termos de fechar grandes partes da sociedade”, acrescentou.





“Apesar dos enormes esforços dos Estados-membros na vacinação, milhões de pessoas continuam não vacinadas, e por isso correm risco de serem hospitalizadas. A boa notícia é que os dados mostram claramente que receber a vacinação completa reduzi significativamente o risco de doença grave e de morte”, sublinha Hans Henri P. Kluge, diretor regional para a Europa da Organização Mundial de Saúde.