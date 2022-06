Economia Azul sustentável a levantar âncora

Antena 1

A Conferência dos Oceanos das Nações Unidas mergulha esta terça-feira na Economia Azul sustentável. Muitas empresas deste ramo dão-se a conhecer com a ciência e os negócios de mãos dadas. Ainda ontem, na abertura da Conferência, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou o objetivo do Governo de duplicar o número no país de Startups nesta área.