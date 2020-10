Economia da Guiné-Bissau em risco de entrar em `default`

Para Soares Cassamá, economista, a situação da Guiné-Bissau "tende a degradar-se" à luz dos próprios critérios de convergência da União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMOA), que determina que nenhum país pode ter dívida pública superior a 70% do seu PIB.

Quadro sénior de um banco comercial em Bissau, o economista entende que "ou o país inicia rapidamente a renegociação da sua dívida ou o seu perdão ou então corre risco de vir a entrar em `default` (incumprimento financeiro)", observou.

Aliu Soares Cassamá comentou para a Lusa a situação na Zâmbia, declarada na semana passada pela agência de notação financeira Standard & Poor`s como o primeiro país africano a entrar em incumprimento financeiro devido à pandemia de covid-19.

O economista explicou que um país entra em `default` quando a sua dívida pública dispara de forma exponencial ao mesmo tempo que tem as Finanças Públicas em degradação acentuada.

No caso da Guiné-Bissau, Aliu Soares Cassamá disse que o quadro existe, a que acresce ainda, refere, uma flexibilidade "cada vez mais reduzida" de o país conseguir financiamento externo, com a visível queda das receitas coletadas internamente.

Aliu Soares Cassamá apontou que neste momento a receita interna da Guiné-Bissau "caiu em 50%" e que dessa coleta 76% são destinados para o pagamento de salários aos servidores públicos e os restantes 24% "nem chegam para pagar dívidas ou fazer investimentos", frisou.

O caminho para evitar o colapso, destacou Cassamá, seria produzir mais, desenvolver o setor industrial, promover reformas no ensino e no quadro fiscal, evitar "o endividamento irracional" e sair da dependência de uma economia baseada sobretudo na castanha do caju, notou.

"A Guiné-Bissau corre sérios riscos de entrar em incumprimento financeiro devido ao elevado serviço de dívida e forte dependência das receitas da castanha do caju", observou o analista.

Em resumo, disse Soares Cassamá, o quadro atual de dependência de toda a economia guineense na castanha do caju caracteriza-se pelo baixo nível de crescimento e uma acentuada instabilidade macroeconómica.

O analista prevê também que a economia guineense "vai sofrer ainda mais", dada a sua fragilidade e exposição ao chamado choque externo, sobretudo quando, disse, começar a aparecer o verdadeiro impacto provocado pela covid-19.

Até porque, sublinhou Aliu Soares Cassamá, os principais credores do país "vão estar à espera".

Soares Cassama explicou que os credores a que se refere são Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Banco de Desenvolvimento da África Ocidental, Banco Africano de Desenvolvimento e União Económica e Monetária da África Ocidental.

O Ministério das Finanças da Guiné-Bissau está a tentar estabelecer um novo programa com o Fundo Monetário Internacional, com o apoio do Banco Mundial, com o objetivo de "equacionar a sustentabilidade" da dívida do país.

O Conselho de Ministros da Guiné-Bissau deliberou, na quinta-feira, adiar a discussão do Orçamento do Estado de 2021 por causa das "negociações em curso com as instituições de Bretton Woods", segundo o comunicado divulgado à imprensa.

Num relatório, divulgado na semana passada, o Fundo Monetário Internacional prevê que a economia guineense cresça 3% em 2021.