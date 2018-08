Economia da Turquia coloca bolsas mundiais alerta

Ankara vai tentar evitar o afundamento da lira, vítima das tensões diplomáticas com Washington.



Segunda-feira a Turquia não conseguiu evitar a queda precipitada da moeda, apesar dos esforços do banco central.



A lira, que fechou em 6,9 na segunda-feira, perdeu 45 por cento de seu valor em relação ao dólar este ano, devido às preocupações com os pedidos do presidente Erdogan por menores taxas de juros e pelo agravamento dos laços com os EUA.



A expectativa é saber, como conta o jornalista João Vasco, o que vai acontecer esta terça-feira.



Durante o dia de segunda-feira, o banco central da Turquia tentou - mas não conseguiu - tranquilizar os investidores e teme-se um novo efeito de contágio.