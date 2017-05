Partilhar o artigo Economia do continente africano com perspetiva de aceleração em 2017 Imprimir o artigo Economia do continente africano com perspetiva de aceleração em 2017 Enviar por email o artigo Economia do continente africano com perspetiva de aceleração em 2017 Aumentar a fonte do artigo Economia do continente africano com perspetiva de aceleração em 2017 Diminuir a fonte do artigo Economia do continente africano com perspetiva de aceleração em 2017 Ouvir o artigo Economia do continente africano com perspetiva de aceleração em 2017

Tópicos:

Africano, Ahmedabad, BAD, Banco Africano para o Desenvolvimento, Continente, ONU, Relatório, África, Índia,