Economia do Japão cresce no final de 2021 à custa do consumo e exportações

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão, que mede o valor dos produtos e serviços de um país, cresceu 1,3% em relação ao trimestre anterior, segundo dados divulgado pelo conselho de ministros japonês.O crescimento acelerou após a suspensão das medidas implementadas em 2021 para conter a subida das infeções por coronavírus. As restrições incluíam horários reduzidos para restaurantes e bares e o cancelamento de eventos de grande escala ou a sua realização com limitações no número de participantes ou espetadores.O futuro da economia japonesa permanece incerto, já que as restrições voltaram a ser impostas recentemente na maior parte do país, incluindo na capital, Tóquio, após a variante Ómicron, considerada mais contagiosa, ter levado a um aumento das infeções e mortes.No último trimestre do ano passado, antes do recente surto de covid-19, os japoneses começaram a viajar novamente, sair para jantar e fazer compras.Entre outubro e dezembro, a procura doméstica cresceu 1,1%, impulsionada pelo consumo. As exportações também cresceram.Em 2021, a terceira maior economia do mundo cresceu 1,7%, a primeira subida em três anos. Este valor reflete a recuperação de uma economia estagnada, que em 2020 foi afetada pela pandemia. A economia do Japão encolheu em 2020 e 2019.





Razões evocadas







Takayuki Toji, economista da SuMi TRUST, disse que os dados mais recentes mostram uma forte recuperação devido ao aumento do consumo, bem como uma subida nas exportações e no investimento devido à retoma da produção.O analista deu como exemplo a retoma na indústria automóvel, cuja produção tinha sido paralisada por uma crise no fornecimento de semicondutores.Embora o fornecimento tenha recomeçado, permanecem restrições na oferta de semicondutores, algo que está a pressionar o investimento e as exportações japonesas, disse Toji.", acrescentou.