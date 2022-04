Economia dos EUA contrai 1,4% no 1.º trimestre

No entanto, o departamento governamental não espera que este desempenho se prolongue nos próximos meses, com a maioria dos economistas a antecipar uma recuperação no trimestre entre abril e junho, impulsionada pela diminuição do desemprego e com os ganhos salariais.

Apesar do plano da Reserva Federal de aumentar as taxas de juro para combater o aumento da inflação, a despesa constante das famílias e das empresas sugere que a economia norte-americana deverá continuar a expandir-se este ano.

A estimativa hoje divulgada pelo Departamento do Comércio sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre ficou longe do crescimento anual de 6,9% no quarto trimestre de 2021.

No total do ano passado, a economia cresceu 5,7%, naquela que foi a sua maior valorização num ano civil desde 1984.

Ainda impactada pelas consequências da covid-19 e agora pela invasão russa da Ucrânia, os Estados Unidos deparam-se com uma inflação que atinge as famílias com os aumentos dos preços do gás e dos alimentos.

Não obstante os fatores externos, o mercado de trabalho continua sólido, com o número de pessoas a pedirem subsídios de desemprego a cair para o nível mais baixo desde 1970.

No período em análise, empresas e consumidores aumentaram as suas despesas a um ritmo anualizado de 3,7%, ajustado à inflação.

Para os analistas consultados pela Associated Press (AP), esta tendência é um melhor indicador para a economia norte-americana que o PIB.

O ritmo no primeiro trimestre do ano contrastou com o crescimento dos últimos três meses de 2021, que foi impulsionado pelo aumento dos inventários, depois de as empresas se terem reabastecido em antecipação às despesas da época festiva.

Quanto às importações, estas aumentaram quase 20% entre janeiro e março, enquanto as exportações caíram perto de 6%.

Os salários têm registado um aumento constante face à competição entre empresas para atrair e reter trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, o aumento da despesa contribuiu para um aumento da inflação, que atingiu 8,5% em março em termos homólogos.

A evolução do crescimento económico em ritmo anualizado feita nos Estados Unidos compara o PIB ao do trimestre precedente e projeta a evolução para o ano inteiro.