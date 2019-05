Economia mundial arrisca 600 mil milhões na guerra de Trump com Pequim

RTP21 Mai, 2019, 18:16 / atualizado em 21 Mai, 2019, 18:21 | Mundo

A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) deixou esta terça-feira um aviso a Donald Trump: alimentar esta guerra comercial coma China, nomeadamente ao nível das taxas alfandegárias, poderá trazer consequências negativas não apenas para a economia norte-americana, mas também para o resto do mundo.







A organização aponta para perdas de 0,7% no Produto Interno Bruto mundial em 2021-2022. Um cheque de 600 mil milhões de dólares, 538 mil milhões de euros. Na opinião do grupo sedeado em Paris, estamos perante um cenário em que a resposta ao aumento de taxas alfandegárias de um lado com o aumento de taxas alfandegárias do outro não beneficia nem Washington nem Pequim.





No relatório com as previsões económicas mundiais divulgado esta terça-feira, a OCDE desceu a previsão para a economia global para 3,2% e, apesar de manter a estimativa de 3,4% em 2020, deixou o alerta para os muitos riscos negativos que “ensombram” a economia mundial e o bem-estar das pessoas.





“As perspectivas permanecem fracas e há muitos riscos negativos que ensombram a economia global e o bem-estar das pessoas”, indica Laurence Boone, economista-chefe da OCDE no editorial do relatório.





“Esta desaceleração é generalizada, prevendo-se a moderação do crescimento este ano em quase todas as economias”, aponta a OCDE, acrescentando que o crescimento do comércio mundial deverá enfraquecer ainda mais este ano, para cerca de 2%.





Foi neste cenário que o presidente norte-americano anunciou no início de Maio o aumento de 10% para 25% nas taxas alfandegárias sobre produtos chineses na ordem dos 200 mil milhões de dólares (180 MM euros). Pequim respondeu com o agravamento de taxas em importações americanas no valor de 60 mil milhões de dólares (54 MM euros).





Boone lembrou que o crescimento nas trocas comerciais a nível mundial, que estava em 2017 nos 5,5%, desacelerou nos primeiros meses deste ano practicamente até ao nível zero. “As tensões comerciais fizeram descarrilar um crescimento global que estava em marcha desde 2017. O que está a acontecer é muito preocupante”.







A OCDE não esquece o Brexit como um risco acrescido para o andamento da economia mundial, em particular para os britânicos e os parceiros da União Europeia.

O relatório de hoje antecipa um crescimento do PIB mundial de 3,2% este ano, menos uma décima face ao que antecipava em março, depois da expansão de 3,5% em 2018.Trata-se, sublinha a organização, da “taxa mais fraca desde a crise financeira global”. É neste sentido que deixa um apelo aos governos (apelo que parece especialmente dirigido aos dois gigantes mundiais) no sentido de um entendimento: “Pedimos veementemente aos governos que usem todas as ferramentas políticas à sua disposição (…) É imperativo reactivar discussões comerciais multilaterais”, sublinha Laurence Boone.A organização aponta aqui que os principais riscos para a economia global incluem um período prolongado de tarifas mais elevadas no comércio entre os Estados Unidos e a China, medidas que visem criar novas barreiras comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia e um falhanço dos estímulos políticos para evitar uma desaceleração mais acentuada na China, este ano a crescer 6,2%, números modestos face ao que já conseguiu apresentar.