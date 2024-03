Economist. Guerra prolongada em 2024 mas menos intensa

Apesar de antecipar uma guerra prolongada e de afastar conversações de paz, a divisão de pesquisa e análise do grupo The Economist espera uma mudança na natureza do conflito, provocada pela escassez de armamento e de recursos humanos quer da Ucrânia quer da Rússia.

Este cenário, que a unidade considera ser o mais provável em 2024, com 55%, terá como consequência alterações pouco significativas na frente de combate e perdas contínuas dos dois lados, bem como pressões orçamentais devido aos elevados gastos com defesa.

Apesar de a fadiga de guerra estar a aumentar, três anos após o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, os analistas da The Economist não esperam que "o apoio ocidental entre em colapso a um ponto que permita à Rússia obter grandes ganhos territoriais", o que significaria "um sinal poderoso" que o Ocidente enviaria a outras potências com intenções expansionistas e o aumento dos riscos geoestratégicos.

Por outro lado, os atrasos no fornecimento de pacotes de ajuda, associados à escassez de recursos e de armamento, "forçará a Ucrânia a passar de uma abordagem militar ofensiva para uma abordagem militar defensiva", diz a Economist Intelligence Unit, ressalvando que a Rússia tem menos problemas a este nível," mas também não está isenta de restrições".

A análise adverte que uma vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas em novembro, que não é em todo o caso a previsão principal, "alteraria drasticamente esta perspetiva, aumentando dramaticamente o risco de instabilidade na Europa de Leste". Ainda assim, neste momento, esta probabilidade merece apenas 20%.

Se Trump regressasse à Casa Branca, o documento refere que a Ucrânia seria forçada a negociar com a Rússia, mas numa posição de fraqueza, e um acordo com Moscovo representaria a perda formal de vários territórios do país.

Outro cenário que nesta fase do conflito também é pouco provável, apenas 20%, está relacionado com a conquista de mais território no sul e no leste da Ucrânia no verão pela Rússia, que ganharia vantagem de menos apoio militar do Ocidente a Kiev.

Esta circunstância iria desencadear um debate acirrado na Europa e nos Estados Unidos a respeito da resposta apropriada, através da galvanização dos aliados em torno do aumento de pacotes de ajuda extra ou "semeando divisões sobre a lógica de continuar a sustentar uma guerra a longo prazo que a Ucrânia dificilmente vencerá".

Esta ideia conduz ao cenário menos provável, em que a Economist Intelligence Unit apenas atribui 5% à possibilidade de a Ucrânia expulsar os russos do seu território, o que poderia suceder se o Kremlin começasse a enfrentar dificuldades económicas e divisões internas sobre o esforço de guerra.

Isso representaria um sinal para Ocidente de que as forças de Kiev poderiam retomar a iniciativa, aliviando tensões entre os aliados no sentido de mais ajuda militar, "numa aposta para empurrar a Rússia para fora do país".