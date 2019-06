Economista guineense antevê cenário de dificuldades perante impasse político

Lusa02 Jun, 2019, 07:48 | Mundo

Antigo administrador do Banco Mundial para 24 países africanos, Paulo Gomes, que foi candidato às ultimas eleições presidenciais guineenses, disse, em entrevista à Lusa, que não se percebe a demora do líder do país, José Mário Vaz, na indicação do novo Governo, mas que as consequências serão sentidas brevemente.

"Neste momento já acumulamos muitos atrasados externos, em termos de pagar os nossos compromissos, temos muitos atrasados internos com salários (...) acredito que temos o risco de entrar em recessão com consequências sociais enormes", observou Paulo Gomes.

Dinamizador de uma fundação que atua na área da conservação do meio ambiente e conselheiro de vários lideres africanos, Gomes não tem dúvidas de que se José Mário Vaz não nomear um novo Governo o Estado guineense terá dificuldades enormes para atender aos pedidos da população em relação à educação, saúde e energia.

O mais grave ainda, alertou o economista, é a retirada de apoios para tapar o buraco no orçamento e para financiar reformas, prometidos ao país pelos parceiros internacionais.

"Os parceiros podem retirar promessas de apoios, agora que estamos a chegar ao mês de junho, os parceiros podem alocar esses recursos para outros países mais estáveis. Estamos num ciclo em que há muitos pretextos para que os parceiros virem as costas à Guiné-Bissau", sublinhou Paulo Gomes.

Sobre o seu futuro político, Gomes disse não ser importante neste momento saber se é ou não candidato às próximas eleições presidenciais que, de acordo com o calendário eleitoral e as exigências da comunidade internacional, devem ter lugar ainda este ano.

"Estou preocupado com o futuro do país, mas neste momento o mais importante é fazer tudo para que haja um Governo que possa estabilizar o país e fazer eleições (presidenciais)", disse Gomes.