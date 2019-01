Edifício da Chrysler em Nova Iorque à venda por 700 milhões de euros

A venda do edifício está a ser gerida por um fundo de investimento dos Emirados Árabes Unidos e uma empresa nova-iorquina.



Vários especialistas do setor imobiliário dizem que o valor pode ser excessivo, por causa dos elevados custos com melhorias e manutenção do edifício com quase 90 anos, para além das taxas de renda do terreno.



O Chrysler foi construído entre 1928 e 1930.



O arranha-céus de 77 andares foi o edifício mais alto do mundo durante um ano, até ter sido ultrapassado pelo Empire State Building.