Edifício da produtora 'Porta dos Fundos' atacada com cocktails molotov

O edifício da produtora da série humorística brasileira "Porta dos Fundos" foi atacada com dois cocktails molotov na madrugada de ontem, no Rio de Janeiro. É impossível não relacionar este ataque com o polémico programa Especial de Natal, onde Cristo é retratado como homossexual e Deus vive uma relação amorosa a três com José e Maria.