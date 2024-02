Edifício destruído. São já dez os mortos no incêndio de Valência (ATUALIZADA ÀS 16H00)

No hay palabras que describan el enorme dolor que siente la ciudad de Valencia en estos momentos.



Desde el @AjuntamentVLC decretaremos 3 días de luto oficial. Todo nuestro apoyo y más sentido pésame a familiares y allegados de las víctimas. — María José Catalá (@mjosecatala) February 22, 2024

Consternado ante el terrible incendio en un edificio de Valencia.



Acabo de hablar con el presidente @carlos_mazon_ y la alcaldesa @mjosecatala para conocer de primera mano la situación y ofrecer toda la ayuda que sea necesaria.



Quiero trasladar mi solidaridad a todas las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 22, 2024

E a presidente da câmara de Valência, María José Catalá, já afirmou que o número de desaparecidos pode ser revisto e que a autarquia decretou três dias de luto.Pilar Bernabe, representante do governo da região de Valência, disse que era, cuja localização é mais difícil”., tendo os bombeiros tentado primeiro arrefecer a fachada. E acrescentou que, para já, não parecia haver o risco de colapso da estrutura, no entanto, os bombeiros estão a trabalhar no exterior por critérios de segurança.Esta sexta-feira, o primeiro-ministro espanhol desloca-se a Valência para se se informar de "pormenores do incêndio". Ontem, Pedro Sánchez, escreveu na rede social X estar "consternado com o terrível incêndio" em Valência e disse estar em contacto com o governo regional para avaliar a necessidade de mais meios., ao mesmo tempo que se registaram muitas manifestações de solidariedade por parte dos vizinhos da zona.O incêndio, de grandes proporções, consumiu dois blocos de apartamentos, de 14 e dez andares, onde, avança El País , que cita a administradora do edifício e residente no 12.º andar.. Nove delas foram transportadas para as unidades hospitalares da região, dos quais seis permanecem internados e os restantes já tiveram alta.

O incêndio, que começou no quarto andar, gerou uma grande coluna de chamas e um fumo denso. Em apenas meia hora, as chamas afetaram todo o edifício, que foi concluído em 2008 no cruzamento das avenidas Maestro Rodrigo e Poeta Rafael Alberti.

, como confirmou Esther Puchades, vice-presidente do Colégio de Engenheiros Técnicos Industriais de Valência (Cogitival), que efetuou uma vistoria no mesmo edifício.O forte vento de oeste também contribuiu para o incêndio com a formação de uma densa e enorme coluna de fumo negro que, segundo vários vizinhos, dificultava a respiração e ofuscava a vista. Era visível de uma grande parte da cidade.Punchades acrescentou que a falta de paredes corta-fogo e o uso do material plástico poliuretano, “material que já não é usado atualmente”, na fachada teriam contribuído para a “rápida propagação do incêndio”.

A propagação de um incêndio fatal no bloco Grenfell Tower, em Londres, em 2017, após uma falha elétrica, foi atribuída à utilização de um revestimento externo altamente inflamável.