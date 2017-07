Editora francesa Chandeigne, especializada na lusofonia, celebra 25 anos

Lusa 01 Jul, 2017, 11:21 | Mundo

O catálogo da editora especializada na lusofonia tem "247 títulos", havendo atualmente "uma média de dez ou doze novidades por ano", contou à Lusa a franco-portuguesa Anne Lima, diretora das Éditions Chandeigne, a casa que fundou, em 1992, com o livreiro francês Michel Chandeigne.

"O que eu digo, muitas vezes, é que somos generalistas numa especialidade. A especialidade é a lusofonia, e generalistas porque temos livros de literatura, temos livros de ciências humanas, temos livros infanto-juvenis, des `beaux livres`, ou seja, livros de arte e alguns livros para um público mais largo", descreveu a editora.

Inicialmente especializada nas crónicas de viagem da época dos Descobrimentos e em romances de escritores lusófonos, as Éditions Chandeigne passaram a editar poesia, livros de arte e livros infanto-juvenis, concebidos no seu próprio atelier e reunidos em várias coleções, como a Biblioteca Lusitana, a Coleção Magellan e a Coleção Magellan de bolso, a Série Ilustrada e a Série A6, assim como as coleções Penínsulas e Grandes Formatos.

Entre os destaques do catálogo, Anne Lima apontou a "edição de referência sobre Fernão de Magalhães", "Le Voyage de Magellan (1519-1522). La relation d"Antonio Pigafetta & autres témoignages", e "um dos `best-sellers` da editora", que foi "reeditado mais de dez vezes", o livro "Européens et Japonais - traité sur les contradictions et différences de moeurs", do padre Luís Fróis, um jesuíta português que foi ao Japão no século XVI.

Anne Lima mencionou, ainda, a tradução de "A Aventura das Plantas e os Descobrimentos Portugueses", de José Eduardo Mendes Ferrão, e "O Autismo", de Valério Romão, finalista do prémio literário francês Femina 2016, assim como a tradução de "Os Maias", de Eça de Queiroz.

Atualmente, as Éditions Chandeigne estão a preparar, entre outras, a tradução de "Da Família", de Valério Romão, e vão publicar, em setembro, a tradução de "Sim Camarada!", do escritor angolano Manuel Rui, e estrear-se nos policiais com o lançamento, em outubro, de "Mort sur le Taje", do português Pedro Garcia Rosado.

Além de autores portugueses, há obras de referência de escritores brasileiros como Graciliano Ramos, João Guimarães Rosa e Luiz Ruffato, de moçambicanos como Mia Couto e Suleiman Cassamo e uma antologia de textos dos autores cabo-verdianos Manuel Lopes, Baltasar Lopes, António A. Gonçalves e Henrique Teixeira de Sousa, entre muitos outros nomes do universo lusófono da literatura.

A editora tem como "vitrina" a Librairie Portugaise & Brésilienne, na Place de l`Estrapade, em pleno Quartier Latin, em Paris, que foi criada há 31 anos por Michel Chandeigne, um francês que foi professor de Ciências Naturais em Lisboa, que fez expedições à procura de meteoritos no Brasil, que foi observador da ONU em Moçambique, e que viajou e trabalhou em Cabo Verde e Goa.

Anne Lima conheceu Michel Chandeigne nas aulas de Ciências Naturais, em Lisboa, e manteve o contacto com o professor quando se mudou para Paris, tendo decidido avançar com a editora quando perdeu o emprego de consultora em marketing - "e ainda bem" - e pôde beneficiar de um apoio à criação de empresas.

Entre as primeiras obras publicadas, estão a tradução de "A História Trágico-Marítima" (1992), uma coleção de "relações" de naufrágios ocorridos no século XVI com navios portugueses, "La frontière (récit) & les azulejos du palais Fronteira" (1992), de Pascal Quignard, e os dois primeiros livros da coleção "Bibliotèque Lusitane", "La Littérature Portugaise" (1995) e "Camões. L`oeuvre épique & lyrique" (1995).

Tanto a editora quanto a livraria têm "resistido" ao mercado da edição em França, graças a "uma gestão bastante sã" e a uma abertura do mundo lusófono ao "mundo inteiro", continuou Anne Lima.

"O mundo lusófono, para nós, quer dizer o mundo inteiro. As pessoas que vêm aqui vêm pelo interesse pela língua portuguesa, pela literatura portuguesa, mas também por uma história, por uma civilização portuguesa, africana, brasileira que abrange o mundo todo", explicou.

Apesar do desaparecimento, há alguns anos, da Librairie Lusophone, também no Quartier Latin, em Paris, e do agora anunciado fim das Éditions La Différence, com um catálogo de autores portugueses, a Librairie Portugaise & Brésilienne assim como as Éditions Chandeigne têm alimentado o "interesse" do público francês pela lusofonia.

Anne Lima sublinhou que, em 1986, quando da abertura da livraria, "havia cerca de 20 ou 30 títulos traduzidos" e hoje são "cerca de 900", e que houve "uma política portuguesa e brasileira de apoio à tradução", paralela a um apoio francês.

"É evidente que, comparado com livros traduzidos do inglês, que venham de Inglaterra ou dos Estados Unidos - em que há, logo assim, um `a priori` positivo da imprensa e dos livreiros que ficam num tipo de provincianismo um bocado francês - é mais difícil defender uma literatura lusófona", afirmou.

Algo que, na sua opinião, "é completamente absurdo", porque "há uma literatura portuguesa - ainda por cima a atual jovem literatura portuguesa - muito interessante e muito dinâmica", sendo necessário fazer "pedagogia junto dos livreiros para perceberem que há tanto interesse em vender literatura lusófona como anglófona".