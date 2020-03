Eduardo Cabrita revela apoio à Grécia face à nova vaga de refugiados

O ministro da Administração Interna português, Eduardo Cabrita, esteve em Bruxelas e diz que Portugal se solidariza com o apoio à Grécia e vai participar através do mecanismo europeu de proteção civil.Contudo Portugal não participa em ações de contenção no terreno. O ministro diz que é uma decisão em nome dos princípios humanitários e do Direito Internacional.A União Europeia não quer que se repita a situação de 2015 e 2016.Margeriti Skinas, vice-presidente com a pasta das migrações, revela que os refugiados não podem ser usados como armas.A União Europeia rejeita a pressão migratória como arma a ser utilizada pela Turquia.