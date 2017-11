Egípcios vivem o primeiro de três dias de luto após ataque a mesquita

Carlos Santos Neves - RTP25 Nov, 2017, 10:58 / atualizado em 25 Nov, 2017, 11:10 | Mundo

Ao início da manhã continuava por reivindicar o mortífero atentado de sexta-feira contra a mesquita de al-Rawda, em Bir al-Bad, cerca de 40 quilómetros a oeste de Al-Arich, a principal cidade da província do Sinai-Norte. Mas todas as suspeitas das autoridades egípcias recaem sobre o braço local do Estado Islâmico, responsável por inúmeros ataques do passado recente.Todas as mesquitas do Egipto dedicam este sábado uma oração aos “mártires” do atentado de sexta-feira, já considerado o mais mortífero de sempre tendo por alvo civis.





A própria Procuradoria egípcia veio entretanto reveler que os autores do ataque – “entre 25 a 30” homens – transportavam bandeiras do Daesh.



Morreram pelo menos 305 pessoas, incluindo 27 crianças, e outras 128 ficaram feridas neste atentado, que foi perpetrado em dia de oração muçulmana com recurso a explosivos instalados em redor da mesquita. Às detonações seguiram-se disparos de espingardas automáticas, a partir de vários veículos todo-o-terreno, contra os fiéis que procuravam fugir.



Magdy Rizk, entre os feridos, relatou num depoimento recolhido pela France Presse os instantes de terror vividos em Bir al-Bad. Atacantes “com máscaras e fardas militares”, conta o sobrevivente, “entraram na mesquita, eram entre dez a 20, e mataram mais pessoas”.



A mesquita atingida é frequentada por fiéis da corrente sufista, ramo místico do Islão insistentemente condenado pelo Daesh como herético.



O braço egípcio da organização terrorista de Abu Bakr al-Baghdadi tem desencadeado ataques cíclicos contra forças de segurança na Península do Sinai, que faz fronteira com Israel e a Faixa de Gaza. No último ano, porém, os civis começaram a tornar-se alvos preferenciais – cristãos, sufistas e até beduínos acusados de colaboração com o Exército de Al-Sissi.

Contra-ataque



Poucas horas depois de o Presidente egípcio ter prometido retaliar com mão de ferro, foram lançadas sucessivas vagas de bombardeamentos aéreos sobre alegadas posições islamitas no Sinai-Norte.



Condenado à escala internacional, de Washington a Moscovo, o atentado levou o general Abdel Fattah al-Sissi a prometer empregar “a máxima força” contra os extremistas.



“O que está a acontecer é uma tentativa de parar o nosso esforço no combate contra o terrorismo”, afirmava na sexta-feira o Presidente egípcio.



Outrora filiado na al Qaeda, o grupo extremista do Sinai Ansar Bayt al-Maqdis juntou-se há três anos ao Estado Islâmico. As ações terroristas naquela província do nordeste do Egipto começaram a multiplicar-se a partir de 2013, na sequência do derrube do Presidente Mohamed Morsi, político saído da Irmandade Muçulmana.



c/ agências internacionais