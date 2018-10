Egipto. Economista preso por publicar livro crítico para o governo

RTP22 Out, 2018, 17:01 / atualizado em 22 Out, 2018, 17:01 | Mundo

O economista foi detido dias depois de os media locais terem noticiado que as cópias do seu livro, intitulado “É o Egipto realmente um país pobre?” - que contém críticas às politicas económicas do governo – foram apreendidas pelas autoridades na editora do livro.



Em declarações à agência Reuters, a mulher de Farouk revelou que os três agentes que foram a sua casa, no dia da detenção, disseram que o seu marido estava a ser detido por assuntos relacionados com o livro.



“Ele foi detido oficialmente e será apresentado ao procurador de segurança do Estado amanhã, por causa deste livro”, disse o advogado Gamal Eid, citado pela agência francesa AFP.



O Egipto tem sido alvo de críticas por vários grupos de direitos humanos desde que o presidente Abdel Fattah el-Sisi chegou ao poder, em 2014. O governo é acusado de utilizar as forças de segurança para silenciar a população dissidente.



As autoridades egípcias, por sua vez, dizem que a sua função é “combater o terrorismo” e a “disseminação de falsa informação”.