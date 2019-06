Egipto. Mais um político oposicionista sofre colapso cardíaco na prisão

Ahmed Fotouh, o filho, publicou ontem um post no facebook criticando a ditadura egípcia por manter Aboul Fotouh na prisão em condições muito duras, que comprometem a sua saúde e põem em risco a sua vida. Segundo Ahmed Fotouh, há uma intenção das autoridades egípcias de provocarem a morte do antigo candidato presidencial, que pode ocorrer "em qualquer momento".

Fotouh, o pai, foi membro do partido da Irmandade Muçulmana, que ganhou as primeiras eleições após a queda da ditadura de Mubarak e governou até ao golpe militar de el-Sisi. Em 2012, Fotouh candidatou-se à presidência e obteve cerca de um quinto dos votos na primeira volta, mas el-Sisi foi ganhou as eleições. Segundo Al Jazeera , Fotouh deixara o partido antes de se candidatar.