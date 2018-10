Egipto. Mulher condenada por denunciar casos de assédio sexual

RTP01 Out, 2018, 17:06 / atualizado em 01 Out, 2018, 17:07 | Mundo

Fathi foi detida em maio depois de ter publicado um vídeo no Facebook em que culpava as autoridades egípcias de não protegerem as mulheres e de ter acusado vários guardas de um banco de a terem assediado sexualmente.



À agência de notícias France-Presse, o advogado de Fathi, Dooa Mustafa, revelou que um tribunal egípcio condenou a ativista dos direitos humanos por “espalhar notícias falsas” e multou-a em 10 mil libras egípcias (483 euros).



A Amnistia Internacional (AI) já reagiu à condenação de Fathi, classificando a sentença de “vergonhosa”. A organização considera ainda que a mulher foi condenada “simplesmente pela sua coragem de falar sobre o assédio sexual”.



Najia Bounaim, porta-voz da AI, disse em comunicado que “este é um caso absurdo de injustiça, onde a vítima é condenada enquanto o abusador permanece livre (…). Ela não é uma criminosa e não devia ser castigada pela sua bravura”, concluiu Bounaim.



De acordo com um relatório conjunto da entidade da ONU, UN Women e a organização não-governamental Promundo, uma grande percentagem das mulheres no Egipto disseram terem sido vítimas de algum tipo de assédio sexual durante a sua vida.



No mesmo sentido, uma votação elaborada pela Fundação Thomson Reuters, em 2017, classificou o Cairo, capital do Egipto, como a megalópole mais perigosa do mundo para as mulheres.