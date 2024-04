Egito aguarda resposta do Hamas sobre proposta de tréguas em Gaza

"A delegação do Hamas deixou o Cairo, mas vai regressar com uma resposta por escrito à proposta de tréguas", disseram fontes egípcias de "alto nível", segundo o canal de televisão Al QaheraNews, do Cairo.

A delegação, chefiada por um membro do gabinete político do Hamas, Khalil al-Haya, manteve "conversações prolongadas" na segunda-feira com responsáveis da segurança egípcia tendo explicado a nova proposta de cessar-fogo em Gaza.

A presença de Khalil al-Haya no Cairo seguiu-se a conversações de altos funcionários egípcios da segurança em Israel, na sexta-feira, num novo esforço de aproximação entre Israel e o Hamas, com vista a uma pausa que permita a troca de prisioneiros por reféns e o aumento da ajuda aos civis de Gaza.

Fontes e meios de comunicação egípcios transmitiram uma mensagem na segunda-feira, afirmando que os mediadores tinham testemunhado "uma resposta notável" dos negociadores do Hamas durante as reuniões.

Os meios de comunicação social israelitas noticiaram na segunda-feira que estava prevista a chegada de uma delegação israelita ao Cairo.

Estes novos contactos coincidem com a pressão dos Estados Unidos e dos principais intervenientes europeus no sentido de uma trégua que permita a libertação dos reféns detidos pelo Hamas desde o ataque de 07 de outubro de 2023 contra Israel e o aumento da ajuda aos habitantes de Gaza.

Além da visita do Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, ao Médio Oriente, a sétima desde outubro do ano passado e que teve início na segunda-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discutiu por telefone os esforços em curso com o Presidente egípcio Abdelfatah al Sisi e o Emir do Qatar Tamim bin Hamad al Thani.

O contacto telefónico decorreu na segunda-feira à noite.