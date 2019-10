Egito. Mais de 100 jovens detidos em protestos antigovernamentais

RTP08 Out, 2019, 15:47 / atualizado em 08 Out, 2019, 15:51 | Mundo

Ao longo das últimas semanas, pelo menos 3120 pessoas foram detidas devido às manifestações contra o regime de Abdel-Fattah al-Sisi.







De acordo com a Amnistia Internacional, mais de 100 menores foram presos na repressão, "alguns com apenas 11 anos e vários foram detidos a caminho da escola". Desse grupo de jovens, pelo menos 69 foram acusados de "pertencer a um grupo terrorista" e de "usar mal as redes sociais", embora muitos deles não tivessem sequer telemóvel.





Na ficha de acusação dos jovens detidos ainda constava a participação em protestos não autorizados e a divulgação de informações falsas.











No dia 20 de setembro, muitos foram os que apelaram à destituição do atual Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi. "Fora Sisi”, gritavam os manifestantes.







O Presidente egípcio também estava a ser acusado de corrupção por supostamente ter desviado milhões de dólares de fundos públicos para construir hotéis de luxo e moradias.



No Egito, 32,5 por cento das pessoas vive em condições precárias, abaixo da linha de pobreza.

No entanto, os protestos antigovernamentais foram rapidamente dispersos pela polícia local.





O deputado Mostafa Bakri contrariou a atitude do Governo e afirmou que o país devia evitar "uma guerra contra aqueles que dão a sua opinião".







No entanto, o Presidente do Egito permaneceu resoluto e considerou esta revolta como uma notícia falsa difundida por potências estrangeiras para desestabilizar o país.







Onda de prisões

No primeiro dia houve mais de mil pessoas detidas e interrogadas, mas parece que não foi o suficiente para travar os protestos.







Quase três semanas depois, a onda de detenções já atingiu pessoas de quase todas as áreas da vida pública, desde cidadãos comuns a jornalistas e advogados. Os turistas também não ficaram a salvo.









“Fomos parados por um polícia à paisana que pediu para ver os nossos telemóveis. Desbloqueei o meu e entreguei-o. Verificou todas as aplicações de redes sociais”, contou ao Guardian o cidadão norte-americano, Aaron Boehm.





Por mais de uma hora, o polícia inspecionou exaustivamente o telemóvel do norte-americano até que encontrou notícias e várias mensagens sobre os protestos.







Nos momentos seguintes, Aaron Boehm foi preso por ter supostamente divulgado informações confidenciais para um país estrangeiro. Por sua vez, o amigo Ralph Shilcock foi interrogado e pressionado a deixar o país.





“A partir desse momento, fiquei com os olhos vendados durante 15 horas", relatou Aaron Boehm ao ser levado para um dos centros de detenção egípcios.







Quando chegou às instalações, o norte-americano foi interrogado incessantemente e posteriormente acusado de espionagem.







"A certa altura, viraram-me contra a parede e disseram que estava metido num grande problema", acrescentou.





Aaron Boehm ficou preso durante quatro dias, num centro de detenção, com mais 300 pessoas de várias nacionalidades. Da Holanda à Turquia, passando pela Jordânia e pelo Iémen, o norte-americano disse que viu muitos destes cidadãos estrangeiros a serem severamente torturados.







No chão, Aaron Boehm contou que havia vários paus cobertos de sangue e que os gritos das vítimas ecoavam pelas salas de interrogatório.







O norte-americano foi deportado a 1 de outubro.





Para a Amnistia Internacional, as autoridades egípcias lançaram a “maior repressão” contra os dissidentes dos últimos seis anos.







"O Governo de Sisi orquestrou essa repressão para esmagar o menor sinal de dissidência e silenciar todos os críticos do Governo. A onda de prisões em massa sem precedentes, que incluem muitos que nem sequer se envolveram nos protestos, envia uma mensagem clara - qualquer um que apresente ser uma ameaça para o Governo de Sisi será esmagado ", garantiu Najia Bounaim, diretora da Amnistia Internacional na zona do Médio Oriente e do Norte da África.





Uma série de vídeos publicados desde o início de setembro pelo empresário egípcio, Mohamed Aly levou centenas de pessoas para as ruas do Cairo e despoletou as manifestações contra o Governo."Nas últimas décadas, a guerra assumiu diferentes formas de atingir o moral das pessoas e entrar em casa dos cidadãos através das novas plataformas de redes sociais", ressalvou Abdel-Fattah al-Sisi."Participar num protesto pacífico não é crime. A resposta draconiana das autoridades egípcias às manifestações pacíficas ilustra o total desprezo pelos Direitos Humanos e mostra um flagrante desrespeito pelos direitos dos protestatários pacíficos e da liberdade de expressão", concluiu.