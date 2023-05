Egito negoceia cessar-fogo após intensos confrontos entre Israel e Palestina

Militantes palestinianos na Faixa de Gaza dispararam cerca de 300 rockets contra Israel esta quarta-feira, provocando seis mortos e 45 feridos, segundo médicos locais. Segundo o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa), do total de foguetes de artilharia lançados a partir de Gaza, 62 foram intercetados pelo sistema anti-mísseis israelita Iron Dome, três caíram em áreas povoadas e 65 falharam.



Por sua vez, os militares israelitas dizem ter atingido 50 alvos da Jihad Islâmica.



Os disparos desta quarta-feira a partir da Faixa de Gaza fizeram acionar os alertas de ataque na zona sul de Israel, onde os residentes esperavam uma retaliação face aos bombardeamentos do dia anterior. As sirenes começaram a soar nas comunidades fronteiriças de Israel, mas logo também se fizeram ouvir na capital de Telavive.



A Jihad Islâmica, o segundo maior grupo militar da Palestina, considerada uma organização terrorista por parte dos EUA e da União Europeia, tinha prometido vingar as mortes dos três dirigentes. Por sua vez, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu retaliar contra “quem tente magoar” Israel.

O Egito deu esta quarta-feira início às negociações para o fim de dois dias de combates intensos na fronteira de Gaza.



Uma estação televisiva estatal egípcia avançou que as autoridades daquele país conseguiram alcançar um cessar-fogo. No entanto, até ao momento não existe nenhuma confirmação de acordo por parte de Israel ou da Jihad Islâmica.



Segundo a agência Reuters, Israel está ainda a analisar a proposta de tréguas do Egito.



O Cairo desempenhou um papel importante no passado na mediação entre o Hamas e Israel para alcançar um cessar-fogo após a ofensiva de Telavive em Gaza em maio de 2021.



De acordo com a agência norte-americana Associated Press (AP), pelo menos 107 palestinianos, metade dos quais combatentes, morreram em confrontos com as forças de Israel na Cisjordânia desde o início do ano.



