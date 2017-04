Partilhar o artigo "Egito precisa de pessoas que aprendam com o passado para construir o futuro", diz o Papa Imprimir o artigo "Egito precisa de pessoas que aprendam com o passado para construir o futuro", diz o Papa Enviar por email o artigo "Egito precisa de pessoas que aprendam com o passado para construir o futuro", diz o Papa Aumentar a fonte do artigo "Egito precisa de pessoas que aprendam com o passado para construir o futuro", diz o Papa Diminuir a fonte do artigo "Egito precisa de pessoas que aprendam com o passado para construir o futuro", diz o Papa Ouvir o artigo "Egito precisa de pessoas que aprendam com o passado para construir o futuro", diz o Papa