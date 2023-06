Egito pronto para trocar experiências e solidificar cooperação bilateral com Angola

"Estamos prontos para cooperar com os nossos irmãos em Angola, apoiando os nossos investidores egípcios, que já iniciaram os seus investimentos no mercado angolano, através do comité conjunto que vai nos permitir uma oportunidade maior para preparar todo o processo", disse Abdel Fattah El-Sisi.

O general El-Sisi manifestou-se igualmente contente por ser o primeiro Presidente egípcio a visitar Angola, referido que esta visita oficial, efetuada a Luanda, foi preparada há três anos, antes da pandemia de covid-19.

"E mesmo na altura já tínhamos falado para trocar experiências e cooperação em vários domínios económico, comercial e cultural e também no domínio da segurança e da construção de cidades", afirmou o Presidente egípcio em declarações ao lado do seu homólogo angolano, João Lourenço.

Nesta sua presença em Angola, acompanhado de uma delegação ministerial, Abdel Fattah El-Sisi deu nota de que o Cairo e Luanda continuam a trabalhar no reforço da cooperação em vários domínios e que recebeu com agrado o convite para regressar a Angola em 2025, nas comemorações dos 50 anos de independência do país lusófono.

O atual cenário de segurança a nível regional e mundial também centrou as conversas entre João Lourenço e El-Sisi, como assinalou o chefe de Estado egípcio, defendendo a necessidade iniciar negociações para o cessar-fogo no Sudão por via do diálogo.

"Só nas últimas duas semanas esses conflitos no Sudão já provocaram mais de dois mil deslocados nas fronteiras egípcias", salientou.

"Já fomos afetados também pelo conflito da Líbia durante os últimos 10 anos, então a experiência nos transmite que a instauração da paz e segurança é o caminho mais importante para o fim desse conflito", defendeu.

Angola e Egito assinaram, em Luanda, um memorando de entendimento sobre a cooperação em matéria de segurança e ordem pública e um outro para a assistência técnica sobre águas subterrâneas, no âmbito da visita do Presidente egípcio.

O Presidente da República Árabe do Egito assistiu, juntamente com o seu homólogo angolano, à assinatura dos dois instrumentos jurídicos, enquadrados no reforço da cooperação entre Luanda e Cairo.