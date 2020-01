EGJustice quer que FMI pressione Guiné Equatorial a libertar presos políticos

O FMI aprovou em meados de dezembro um pacote de ajuda financeira à Guiné Equatorial no valor de 282,8 milhões de dólares (cerca de 250 milhões de euros), até 2022, com uma forte componente de melhoria da governação e combate à corrupção.

Entre as pré-condições do acordo, o FMI apela ao Governo da Guiné Equatorial para que "fortaleça o Estado de Direito através da efetiva aplicação das leis já existentes".

No entanto, sustenta, a EGJustice, em comunicado, "até agora, a Guiné Equatorial continua presa às suas velhas formas, ignorando diligências regulamentares e abusando dos direitos humanos fundamentais".

Como exemplos, a organização, que tem sede em Washington, nos Estados Unidos, aponta as detenções do ativista dos direitos humanos Joaquín Eló Ayeto, do juiz Antonio Ondo Abaga Maye e de quatro opositores residentes em Espanha, alegadamente sequestrados pelas autoridades da Guiné Equatorial no Sudão do Sul e cujo paradeiro permanece desconhecido.

"O FMI deve perguntar ao Governo da Guiné Equatorial sobre estes três casos e sobre as medidas específicas adotadas pelas autoridades judiciais para garantir o cumprimento rigoroso da legislação equato-guineense", reforçou a EGJustice.

A organização denuncia que Joaquín Eló Ayeto, fundador do grupo juvenil Somos+, continua "detido ilegalmente", depois de, segundo a EGJustice, ter sido ilibado em julgamento a 21 de novembro de 2019.

"Foi preso em fevereiro, inicialmente acusado de conspirar e mais tarde de ameaçar a vida do Presidente. Durante o julgamento, não foram apresentadas testemunhas ou provas que sustentassem as acusações. Os advogados de Elo Ayeto confirmaram que, mais uma vez, foi transferido para a solitária a 02 de janeiro, não tendo sido visto pela família ou pelos advogados desde então", adiantou a EGJustice.

A organização lembra, neste contexto, que de acordo com a lei do país, uma sentença deve ser proferida no prazo de três dias após uma audiência ou julgamento.

No caso da detenção do juiz Antonio Ondo Abaga Maye, a 24 de dezembro de 2019, a EGjustice denunciou a ausência de um mandado de detenção e a não apresentação a um juiz no prazo legal de 72 horas, bem como deu conta de relatos de que terá sido torturado.

"Segundo consta, foi levado para o hospital nos últimos dias, como resultado de ferimentos sofridos durante as sessões de tortura. Além de violar as garantias básicas do processo, esta prisão viola leis processuais penais específicas aplicáveis aos juízes", sustentou a organização.

A EGJustice denunciou ainda o caso dos quatro equato-guineenses, dois dos quais com nacionalidade espanhola, alegadamente sequestrados, em novembro no Sudão do Sul, a mando do Governo.

"Estes indivíduos têm sido mantidos em detenção e incomunicáveis desde que foram sequestrados. O Governo recusou-se a reconhecer oficialmente a sua prisão", apontou.

Segundo a EGJustice, devido à ausência de um acordo de extradição entre o Sudão do Sul e a Guiné Equatorial, não há indicações de que tenha sido feito ou aprovado um pedido de extradição destes homens.

"Não foram apresentados a um juiz e Governo bloqueou várias tentativas de constituição de representação legal para os suspeitos", sublinhou a organização de defesa de direitos humanos.