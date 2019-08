El Salvador. Evelyn Hernández absolvida no segundo julgamento

20 Ago, 2019, 17:58 | Mundo

“Sim, conseguimos”, ouvia-se nos cânticos à porta do tribunal de El Salvador.







“Graças a Deus, justiça foi feita”, desabafou Evelyn Hernández, visualmente emocionada, assim que saiu do segundo julgamento.

A advogada de defesa, Bertha Maria Deleon, referiu que a explicação esteve na justiça aplicada dentro do Tribunal Supremo.







“Acreditamos que a juíza foi muito justa no julgamento. Ela disse que não havia maneira de provar o crime e, por essa razão, absolveu-a”, sustentou.





Estoy que exploto de felicidad! Hoy es un gran día para la justicia! pudimos y seguimos luchando porque aún hay mujeres procesadas que urgen de justicia. Hoy nos tocó reír. ☀️☀️ #JusticiaParaEvelyn pic.twitter.com/6L2apNsGnw — Bertha María Deleón (@berthamariaD) 19 de agosto de 2019

Evelyn Beatriz Hernández, atualmente com 21 anos, estava a ser acusada de homicídio agravado por ter dado à luz um bebé prematuro - às 32 semanas de gestação - numa casa de banho pública. A mulher alegou que sentiu dores abdominais quase insuportáveis e que, momentos depois, o bebé nasceu, mas já sem vida.Três dias depois de ter sido encontrada inconsciente e coberta de sangue, Evelyn Hernández aguardou o primeiro julgamento em prisão preventiva.A vítima sempre insistiu que não sabia que estava grávida e sustentou que esteve menstruada depois de ter ocorrido a alegada violação.Ainda assim, em julho de 2017, o tribunal acusou-a de não proporcionar os cuidados básicos de saúde à criança e ditou a sentença:El Salvador é um dos quatro países onde o aborto é ilegal em todas as circunstâncias, mesmo se a mulher for violada, a saúde da mãe estiver em risco ou o feto estiver seriamente deformado.O Código Penal prevê uma pena de dois a oito anos de prisão para os casos de perda gestacional, mas os juízes acabam por considerar qualquer perda de feto – acidental ou intencional – como “homicídio agravado”. Por esta interpretação da lei,No entanto, a mulher que tinha sido alegadamente violada por um membro de um gangue, quando ainda estava no primeiro ano de universidade, recorreu da sentença.A equipa de defesa alegou que a mulher confundiu as dores do parto com dores de estômago e, em fevereiro deste ano, o tribunal decidiu voltar a reapreciar o caso.De acordo com os advogados de defesa, os resultados dos testes provaram que Evelyn Hernández não tinha tentado abortar.”, escreveu noa advogada de defesa, Bertha Maria Deleon.A diretora para as Américas da Amnistia Internacional, Erika Guevara-Rosas, também não ficou indiferente à situação e afirmou que “esta é uma vitória retumbante para os direitos das mulheres em El Salvador“.”, pediu ainda a diretora da Amnistia.