El Salvador proíbe entrada de pessoas da Alemanha e França

"A direção para as migrações tem ordens para proibir a entrada no país a pessoas da Alemanha ou de França", anunciou Bukele, no sábado à noite, na sua conta na rede social Twitter.

Bukele já tinha também proibido a entrada a pessoas que chegassem da China, Coreia do Sul, Itália e Irão.

Os cidadãos salvadorenhos ou funcionários diplomáticos que chegarem da Alemanha ou de França terão que respeitar "uma quarentena de 30 dias" para garantir que não sejam portadores do novo coronavírus, disse o Presidente.

"Os meios de verificação de sintomas e monitorização da saúde de pessoas que chegam de qualquer país que relatou casos de coronavírus também devem ser fortalecidos", acrescentou Bukele.

El Salvador está a redobrar a sua vigilância nas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas para combater a epidemia.

Nayib Bukele ordenou ainda que o Aeroporto Internacional Monsenhor Óscar Arnulfo Romero (sudeste), o principal do país, passe por uma "limpeza completa" diária, como medida preventiva.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3.600 mortos entre mais de 105 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.

Das pessoas infetadas, cerca de 60 mil recuperaram.

Depois de a China ter colocado 60 milhões de pessoas em quarentena para tentar travar a epidemia, a Itália anunciou uma medida idêntica no norte do país, que pode afetar cerca de 16 milhões de pessoas em cidades como Milão, Veneza ou Parma.

A Itália registou já 233 mortos em quase seis mil pessoas detetadas com o novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

Em Portugal, estão confirmados 21 casos de infeção e o Governo anunciou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte.

Foram também encerrados temporariamente alguns estabelecimentos de ensino secundário e universitário.

No sábado, a ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu que o risco da epidemia em Portugal poderá ser reavaliado nas próximas horas, e levar à adoção de novas medidas excecionais.