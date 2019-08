El Salvador. Vítima de violação enfrenta segundo julgamento

RTP14 Ago, 2019, 18:27 | Mundo

“Eu sou inocente”, clamou Evelyn Hernández aos jornalistas à porta do tribunal no início desta semana.



“Quero que seja feita justiça”, acrescentou.





Em El Salvador, o aborto é estritamente proibido, desde 1998, independentemente do caso. Seja por complicações na gravidez ou por outro tipo de acontecimento involuntário, um aborto pode levar a fortes sentenças em El Salvador.





A autópsia revelou que o bebé morreu de pneumonia por aspiração.



Este fenómeno ocorre quando um indivíduo inspira grandes quantidades de secreções. Geralmente, os mecanismos de defesa eliminam-nas sem sequelas. Porém, neste caso, o recém-nascido deve ter aspirado parte das suas primeiras fezes e estas acabaram por não ser expelidas pelos pulmões.

Esta quinta-feira, Evelyn Hernández vai ser presente ao juiz pela segunda vez. Esta vai ser a primeira vez que o julgamento de um caso de aborto é novamente revisto. A vida de uma mulher em El Salvador



El Salvador, na América Central, é um país profundamente conservador com cerca de seis milhões de pessoas. Esta pequena nação, conhecida pelas praias no Oceano Pacífico, é maioritariamente controlada pelos líderes da igreja. Estes têm uma influência bastante significativa sobre a opinião pública.



De acordo com os dados divulgados pela organização Ormusa, publicados no Guardian, uma mulher é encontrada morta a cada 15 horas. Em relação às violações, só no ano passado, 60 por cento dos casos registados envolveram jovens entre os 12 e os 17 anos.



Todos os anos, cerca de 25 mil mulheres engravidam devido a violações. Estima-se que grande parte dessas mulheres recorra a abortos clandestinos.



“Porque é que o nosso sistema político e de justiça continua a perseguir estas mulheres?”, questiona-se Johnny Wright, líder do novo partido político Nuestro Tiempo (Nosso Tempo).



“Talvez a punição cruel de certas mulheres reflita a natureza violenta da nossa sociedade. É uma questão de injustiça e desigualdade”, assegurou.





Atualmente, muitas mulheres estão presas por terem sido acusadas de matar, voluntariamente, o próprio feto.Alegadamente violada em 2015, durante o primeiro ano de universidade, Evelyn Hernández, na altura com 18 anos, deu à luz um bebé prematuro em abril do ano seguinte.Foi encontrada inconsciente e completamente coberta de sangue. A mãe, sem se aperceber do sucedido, levou-a para o hospital mais próximo.Três dias depois, passou da cama de hospital para trás das grades onde aguardou pelo primeiro julgamento. Mais tarde foi acusada de ter matado o bebé deliberadamente.Evelyn Hernández sempre insistiu que não sabia que estava grávida e sustentou que esteve menstruada depois de ter ocorrido a alegada violação.Apesar dos resultados, divulgados pelo médico legista em julho de 2017, o Supremo Tribunal de El Salvador decidiu não fugir à lei e“Sei que tudo vai ficar bem. A minha fé está com Deus e com os advogados”, revelou.