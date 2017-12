Eleição de Centeno: Banco Europeu Investimento saúda "excelente escolha"

Lusa05 Dez, 2017, 11:46 | Mundo

"Mário Centeno é uma excelente escolha para presidente do Eurogrupo. Está a servir bem o seu país, a consolidar a crescente reputação de Portugal como uma história económica de sucesso", comentou Hoyer, num comunicado hoje divulgado em Bruxelas, no dia seguinte à eleição do ministro português como presidente do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro.

Recordando que Centeno é também presidente do Conselho de Governadores do BEI - que compreende todos os ministros das Finanças da União Europeia -, o presidente da instituição comenta que o ministro português tem igualmente ajudado o banco da UE a consolidar a sua forte tradição e a contribuir para o sistema económico e financeiro da União.

"Estou desejoso de trabalhar com ele neste seu novo papel, bem como continuar a cooperar com ele enquanto presidente do BEI", conclui Werner Hoyer.

Centeno foi eleito na segunda-feira presidente do Eurogrupo para um mandato de dois anos e meio, a ter início em 13 de janeiro próximo, ao impor-se na segunda volta da eleição realizada na reunião do fórum de ministros das Finanças da zona euro.

Mário Centeno torna-se o terceiro presidente da história do Eurogrupo, depois do luxemburguês Jean-Claude Juncker (2005-2013) e do holandês Jeroen Dijsselbloem (2013 até ao presente).

