Eleição de líder da câmara baixa dos EUA "pode demorar" com vários nomes na calha

"Todos sabemos quanto tempo o GOP [partido republicano] demorou para eleger McCarthy como `speaker`, pelo que pode levar ainda mais a eleger o novo líder", disse à Lusa o cientista político Everett Vieira III, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno.

"Essencialmente, nada pode ser feito no Congresso enquanto a Câmara dos Representantes não tiver `speaker`", frisou.

Em janeiro, foram necessárias 15 rondas de votação para conseguir eleger Kevin McCarthy, que liderou uma maioria muito pequena na câmara baixa: os republicanos têm apenas mais quatro congressistas que os democratas, o que significa que praticamente todas as fações têm de estar do lado do candidato eleito.

"Li que tanto o congressista Steve Scalise como o congressista Jim Jordan estão a considerar candidatar-se a `speaker`, por isso este processo pode demorar algum tempo", frisou Vieira.

Estes são os dois nomes que emergiram como alternativas após a destituição de Kevin McCarthy, que foi considerado um líder fraco, com promessas contraditórias feitas às várias fações da sua curta maioria e que evitou a paralisação do governo federal à última hora, num acordo que envolveu os democratas -- uma concessão fatal aos olhos dos mais radicais e que levou a que o congressista da Florida Matt Gaetz iniciasse a sua destituição.

Mas a ameaça de paralisação continua a pairar e voltará a ser levantada em meados de novembro, quando o orçamento temporário expirar.

Jim Jordan, congressista do Ohio e líder da Comissão Judicial da Câmara dos Representantes, será o candidato favorito da ala radical para liderar os republicanos.

Aos 59 anos, tem credenciais mais que suficientes para a ala extremista, sendo um dos fundadores do movimento "Freedom Caucus", com 16 anos de Congresso, e foi um aliado de Kevin McCarthy até à destituição.

A sua forte lealdade a Donald Trump, com quem trabalhou de perto nos esforços para o manter no poder antes e depois do ataque ao Capitólio, granjeou-lhe uma posição forte. Trump retribuiu ao apoiar a sua candidatura a `speaker` via Truth Social.

Jordan fez declarações aos jornalistas esta semana e disse acreditar que pode unir a ala mais conservadora à ala mais moderada do partido.

Do outro lado está o até aqui número dois da maioria republicana, Steve Scalise. O congressista do Luisiana tem grande experiência em posições de liderança, tendo servido como "chicote" da maioria e depois minoria republicana na câmara baixa entre 2014 e 2022.

Tem 15 anos de Congresso e é considerado um conservador firme, apreciado por moderados e radicais, mas foi diagnosticado com mieloma múltiplo e está a ser submetido a quimioterapia para lutar contra este cancro do sangue. Isso pode comprometer as suas hipóteses, dada a exigência do cargo de `speaker`.

Há ainda um terceiro nome a ser falado: Kevin Hern, congressista do Oklahoma. Lidera a Comissão de Estudo Republicana, o maior grupo de republicanos na câmara baixa, e tem muita experiência no mundo corporativo, tendo chegado ao Congresso apenas em 2018.

Para garantir a eleição, um destes candidatos precisa do apoio da ala mais extremista do partido republicano que, entre outras coisas, quer bloquear o apoio financeiro à Ucrânia, cortar gastos em várias áreas, suspender o financiamento do procurador especial Jack Smith e investigar agências federais.

É um cenário perigoso, considerou Everett Vieira III, tendo em conta a dependência das duas câmaras do Congresso para atingir qualquer fim legislativo e orçamental.

"Creio que o bloqueio republicano da ajuda à Ucrânia é muito sério", afirmou. "Uma coisa é dizer que apoiamos as democracias e queremos protegê-las, mas é outra pagar a conta disso. E como o apoio tem de vir do Congresso, tanto a Câmara como o Senado precisam de concordar com os termos", continuou.

"Enquanto o GOP estiver refém de uma ala pequena mas muito vocal e radicalmente conservadora, o financiamento da Ucrânia pode permanecer em perigo".

Há também congressistas que querem alterar a cláusula que permitiu que apenas uma pessoa (Matt Gaetz) tenha requerido a votação de destituição. Fora uma exigência a que Kevin McCarthy acedeu e acabou por ditar a sua saída.

Haverá reuniões à porta fechada na próxima semana em que os candidatos tentarão conseguir o apoio dos outros congressistas.

Segundo a agência de notícias Associated Press, é possível que Donald Trump esteja presente numa delas. Ainda não é certo em que dia será tentada a votação para eleger o próximo líder da câmara baixa.