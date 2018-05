Eleição para a OIM é "muito difícil" - Santos Silva

Lusa15 Mai, 2018, 23:31 | Mundo

"É uma eleição muito difícil. Vamos trabalhar para que possamos ter o resultado que almejamos, com a consciência plena da extrema dificuldade de o atingir", disse hoje Augusto Santos Silva, numa audição na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.

António Vitorino concorre com a costa-riquenha Laura Thompson (atual diretora-geral adjunta da organização) e o norte-americano Ken Isaacs à eleição para a liderança da OIM, que decorre em junho.

Já esta quinta-feira, os candidatos serão ouvidos e Santos Silva afirmou que o Governo "está seguro da boa prestação" do concorrente português.

"Estamos a trabalhar ativamente com a nossa diplomacia para ter um bom resultado na eleição. É uma eleição muto difícil, são três candidatos muito fortes", disse, respondendo a uma questão do deputado do PS Paulo Pisco.

Santos Silva apontou que alguns objetivos já foram atingidos com esta candidatura: "Já está claro o entendimento de Portugal sobre as responsabilidades acrescidas que a OIM tem nos dias de hoje. Está clara a posição que Portugal defende no que diz respeito à política das migrações e aos esforços internacionais para chegarmos a um compacto global. Está evidente a qualidade do candidato que apresentamos".

O Governo português formalizou no final do ano passado a candidatura de António Vitorino ao cargo de diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), apresentando o antigo comissário europeu como um "profundo conhecedor" desta problemática.

O antigo comissário europeu para a Justiça e Assuntos Internos (1999-2004) e antigo ministro da Presidência e da Defesa Nacional (1995-1997) - cargos em que "demonstrou a sua capacidade de liderança e de gestão ao mais alto nível" - é "um profundo conhecedor da problemática das migrações, um dos maiores e mais exigentes desafios que a comunidade internacional hoje enfrenta", considerou o executivo.

Atualmente, Vitorino é membro de várias iniciativas internacionais na área das migrações, com destaque para o Advisory Board of the International Migration Initiative (desde 2015) e para o Transatlantic Council on Migration (desde 2007).