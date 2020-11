Eleições americanas. "Demasiado cedo para termos um vencedor"

Não seria a primeira vez que um presidente conseguiria os 270 grandes eleitores suficientes para arrecadar a eleição tendo entretanto perdido o voto popular. A razão é simples: a eleição presidencial não é de escolha directa. Passa pela votação no Estado, onde são garantidos os grandes eleitores correspondentes a esse Estado – que se traduzem em delegados do colégio eleitoral – e onde o vencedor arrecada todos esses votos, com o derrotado a ficar a zeros.

Daí que o sistema possa contemplar um derrotado com um maior número no chamado voto popular, em termos absolutos de eleitores, mas sem a distribuição territorial. ( Veja aqui como funciona o sistema ) Pode também acontecer que o vencedor das eleições não seja conhecido na própria noite eleitoral, com o processo a arrastar-se por dias, semanas ou meses.





A decisão do Supremo da Florida sairia apenas em Dezembro, mais de dois meses de contendas jurídicas depois, a escasso mês e meio da tomada de posse.





Na grande maioria dos casos, o nome do vencedor e próximo presidente dos Estados Unidos é conhecido na noite eleitoral ou no dia seguinte, como aconteceu na quase totalidade dos escrutínios americanos dos últimos 50 anos (à exceção da eleição de 2000). Basta para isso que um dos candidatos conceda a vitória ao rival, num discurso dito – portanto – de derrota. Podem estar milhões de votos por contar, mas é possível ainda assim encontrar o novo presidente. Basta que o outro candidato lance a toalha para o ringue. Mas, até que isso aconteça, é necessário fazer contas, pesar cenários, probabilidades que podem ou não concretizar-se.





Aqui entram não apenas as máquinas de campanha como também os meios de comunicação social, os media, que inundam a esfera pública de informação mais ou menos redundane. Os resultados da eleição disputada nos Estados Unidos vão definir tendências para as próximas décadas, a nível modelos de desenvolvimento político, económico e social. E não apenas nos Estados Unidos, mas com consequências para todo o globo.





A Associated Press aponta as relações transatlânticas, as relações entre superpotências e a crise climática como dossiers que aguarda a definição da contenda entre Donald Trump e Joe Biden. É por isso natural que o progresso de contagem de votos esteja a ser seguido de perto nos quatro cantos do mundo e é aqui que entram os media.





São os media, antes mesmo dos candidatos, que por norma declaram o vencedor neste ou naquele Estado. Anúncios que podem diferir de estação de televisão para estação de televisão. Curiosamente, ou não, as diatribes da campanha Trump nestas presidenciais de 3 de Novembro têm visado a Fox News, conotada com o Partido Republicano e o seu candidato, Donald Trump. O último incidente ocorreu após a Fox News ter sido a primeira estação a declarar Biden vencedor no Arizona.

Critérios? Que critérios?







A questão é aqui a dos critérios – puramente matemáticos e probabilísticos? – usados pelos editores para atribuirem um Estado a um candidato. Critérios que não são os mesmos para todo o mundo dos media. Por exemplo, a CNN, que durante quatro anos enfrentou a Administração Trump e não escondeu ser uma opositora do presidente, ainda não atribuiu a vitória no Arizona ao democrata Joe Biden.





Com a corrida na sua reta final, cada Estado é agora crucial para os dois candidatos e os anúncios de vitória são igualmente importantes para a percepção que a opinião pública tem do processo democrático. Trata-se, portanto, de uma cadeia de raciocínio que trilha caminhos sensíveis. A decisão de “apontar um vencedor” põe em jogo não apenas a reputação e credibilidade da estação como do próprio processo democrático.





De uma forma geral, poder-se-á dizer que é a matéria puramente matemática da contagem de boletins de voto que dita a decisão dos vários meios de comunicação de “chamar” ou não um vencedor. E a matemática é objectiva? Ou não? A diferença está muitas vezes no momento em que este ou aquele órgão declara um vencedor e não no vencedor que é apontado (por exemplo, a Fox dar a vitória a Trump e a CNN a Biden – não é este o caso). Ou seja, uma rádio ou uma televisão podem atrasar essa análise esperando que o número de votos por contar seja mais ou menos residual, por uma questão de segurança.





No caso do Arizona, à semelhança da Fox News, a Associated Press avançou com a vitória de Biden às 2h50 EST da última madrugada. De acordo com a própria agência, “a AP declarou um vencedor às 2h50 da manhã de quarta-feira depois de uma análise dos boletins de voto em todo o Estado ter concluído que não havia boletins suficientes para permitir que Trump recuperasse. Com 80% dos votos contados, Biden lidera por 5 pontos percentuais, com uma vantagem de cerca de 130.000 votos sobre Trump, com cerca de 2,6 milhões de votos contados. Os restantes boletins de voto ainda a ser contados, incluindo os votos por correspondência no condado de Maricopa, onde Biden teve um forte desempenho, não são suficientes para Trump alcançar o ex-vice-presidente”.





É uma análise da qual a campanha Trump já manifestou discordar e que coloca em jogo a credibilidade da AP, tanto mais que se trata de Biden ganhar um Estado que há muito era republicano (flipping state) e que Trump assegurou na eleição de 2016. Neste caso, em auxílio da AP vêm os dados demográficos, que apontam para uma alteração da composição populacional: “A mudança da demografia, incluindo uma população latina em rápido crescimento e um boom de novos residentes – alguns fugindo do custo de vida na vizinha Califórnia – tornaram o Estado [do Arizona] mais amigo dos democratas”, aponta a agência.





Mas não é apenas o Arizona que se perfila como uma questão fulcral para ambas as campanhas em 2020. Também os Estados do Nevada, Pensilvânia, Michigan ou Georgia tem potencial para desencadear batalhas jurídicas em torno de recontagens subsequentes ao anúncio de um vencedor.



Um caso recente aconteceu na eleição de 2000, quando George W. Bush garantiu a Presidência contra um Al Gore que viria a contestar os resultados. Na realidade, Gore arrecadou mais meio milhões de votos do que Bush, apesar de este garantir 271 grandes eleitores contra 266 de Gore, mas não seria esse o motivo da contestação do candidato democrata, que exigia uma recontagem na Florida.