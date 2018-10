Eleições do Brasil estão na rua

No domingo, o país foi varrido por dezenas de manifestações de apoio a Jair Bolsonoro que continua na frente nas sondagens das intenções de voto para as eleições de domingo.



O jornalista da Antena 1, Mário Rui Cardoso, esteve numa dessas manifestações em Porto Alegre.



E mais do que as manifestações de rua, boa parte da campanha no Brasil é feita na internet, nas redes sociais e com muitas notícias falsas como relata do Rio de Janeiro, Luís Baila, correspondente da Antena 1/RTP.









De acordo com a sondagem mais recente, divulgada na quinta-feira, Bolsonaro reúne 59% das intenções de voto, contra 41% de Haddad.



O sucessor de Michel Temer como 38.º Presidente da República Federativa do Brasil será escolhido na segunda volta, marcada para o próximo domingo. Jair Bolsonaro (PSL) venceu a primeira volta, a 7 de outubro, com 46,7% dos votos e Fernando Haddad obteve 28,37% dos votos.